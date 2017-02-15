31 марта латвийская певица начнет тур по городам страны с новой программой "На мосту иллюзий" (Uz ilūziju tilta).

В программу войдут песни с одноименного альбома, музыку к которому написал французский композитор и гитарист Себастьян Жиньо на стихи Яниса Петерса и Карлиса Вердиньша.

Выступления пройдут при участии музыкантов из Франции Себастьяна Жиньо, Сами Дусса, Матиаса Леви и Мериллы Абас, а также латвийских исполнителей Роланда Белевича, Андриса Буйкиса и Норберта Скрауциса.

Концерты состоятся: 31 марта - в Елгаве, 1 апреля - в Резекне, 2 апреля - в Лиепае, 3 апреля - в Вентспилсе, 6 апреля - в Валмиере, 7 апреля - в Огре, 8 апреля - в Риге и 9 апреля - в Цесисе.