Британский певец и бывший лидер группы The Smiths Моррисси записал 11-й студийный альбом, сообщает NME.

Пластинка называется Low In High-School. Релиз, по информации издания, состоится 17 ноября на лейбле BMG.

"Этот альбом станет новой вехой, и музыка скажет все за себя. Мы счастливы приветствовать его на нашем лейбле", — заявил представитель компании Корда Маршалл.

Диск был записан в студии La Fabrique Studios во Франции и в принадлежащей композитору Эннио Морриконе Forum Studios в Риме.

В сольной дискографии Моррисси 10 студийных пластинок, последняя из которых — World Peace is None of Your Business — вышла в 2014 году.

Музыкант также выступал в составе группы The Smiths с 1982 по 1987 год.