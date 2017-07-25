27 июля на Домской площади пройдёт самое грандиозное музыкальное событие этого лета – открытие World Jazz Festival 2017. Этот фестиваль, начнется с бесплатного концерта в центре Вецриги. В открытии примут участие не только наши земляки, но и звезды джаза из России, США и Бразилии.

Под открытым небом, в самом "сердце" Риги, на Домской площади, в 15:00 начнется традиционный парад джазовых музыкантов через всю Старую Ригу, который возглавит феноменальный саксофонист Игорь Бутман и он даст старт этому международному музыкальному событию. World Jazz Festival 2017 продлится два дня, с 27 по 28 июля.

Первый концерт World Jazz Festival 2017 на Домской площади откроет коллектив Pieneņu Vīns, который работает в фанк-фьюжен стиле уже более 10 лет. В 2016 году группа выпустила дебютный альбом с самыми популярными и любимыми музыкальными композициями.

Затем на открытую сцену выйдут музыканты из России. Харизматичный и талантливый джаз–барабанщик Олег Бутман выступит вместе с вокалисткой и пианисткой Натальей Смирновой и бас-гитаристом Антоном Давидянцем.

Программу продолжит наши землякя – джазовый музыкант Денис Пашкевич вместе с обладательницей фантастического голоса Иолантой Гулбе-Пашкевич и гитаристом из США Neff Irizarry II. Музыканты подготовили особое выступление, специально для фестиваля.

Концерт на Домской площади закроет Андрей Кондаков & Brazil All Stars. Андрей Кондаков является одним из самых известных джазовых композиторов России, которому подвластны все джазовые стили, хотя особое место в его творчестве занимают бразильские ритмы. Именно поэтому на Домской площади музыкант выступит вместе с барабанщиком Эрнестом Симпсоном, бас-гитаристом Сергио Брамдо и саксофонистом Дмитрием Семеновым.

27 июля в 19:00 мы также ждём всех поклонников джаза в Splendid Palace, а 28 июля на закрытии фестиваля в 19:00 в Арена Рига.

