В решающем соревновании участвовали исполнители из 26 государств. Ни одна из стран Балтии в этом году в финал конкурса не попала. Незадолго до финала стали известны и результаты голосования по полуфиналу. Представители Латвии Triana Park заняли последнее место.

27-летний Салвадор получил максимум баллов как по итогам зрительского голосования (382), так и решением жюри (376), в сумме 758, пишет "Лента.ру". Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, набравший 615 очков, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии (374 балла).

Португалец исполнил на родном языке песню Amar Pelos Dois ("Любовь для двоих").





Португалец приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года Собралу необходимо найти донора.

В финале встретились представители Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии, Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме них, в финале участвовали представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса, а также представитель принимающей стороны, Украины.