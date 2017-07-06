"Это очень больно и страшно, потому что человек умер молодым. Без него, пожалуй, и не было бы многого. Соболезнование родным и близким. Это чудовищная несправедливость", — добавил Фоменко.
Рубин умер в среду в возрасте 55 лет.
Поэт вместе с Фоменко и Максимом Леонидовым стал сооснователем коллектива "Секрет", однако вскоре его место занял Андрей Заблудовский. Рубин написал для группы такие песни, как "Привет", "Алиса" и "Именины у Кристины".
За свою карьеру музыкант успел создать более 300 композиций. Его стихи исполняли Алла Пугачева, Татьяна Буланова и Михаил Боярский.
Дмитрий Рубин также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Дорожный патруль" в качестве сценариста.