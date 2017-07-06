Причиной смерти автора песен бит-квартета "Секрет" Дмитрия Рубина стал рак печени. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил бывший участник группы Николай Фоменко.

"Это очень больно и страшно, потому что человек умер молодым. Без него, пожалуй, и не было бы многого. Соболезнование родным и близким. Это чудовищная несправедливость", — добавил Фоменко.

Рубин умер в среду в возрасте 55 лет.

Поэт вместе с Фоменко и Максимом Леонидовым стал сооснователем коллектива "Секрет", однако вскоре его место занял Андрей Заблудовский. Рубин написал для группы такие песни, как "Привет", "Алиса" и "Именины у Кристины".

За свою карьеру музыкант успел создать более 300 композиций. Его стихи исполняли Алла Пугачева, Татьяна Буланова и Михаил Боярский.

Дмитрий Рубин также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Дорожный патруль" в качестве сценариста.