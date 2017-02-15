На первой строчке оказался трек Make It Wit Chu группы Queens of the Stone Age. Название песни переводится как "сделать это с тобой". Второе место заняла композиция Gett Off певца Принса. Замыкает тройку Let's Get It On американца Марвина Гэя.
В первую десятку также вошли треки таких исполнителей, как Бейонсе и Ники Минаж, Spice Girls, Донны Саммер, Мадонны и Сержа Генсбура и Джейн Биркин.
Замыкает рейтинг песня Peaches ("Персики") британского рок-коллектива The Stranglers.
"Приглуши свет, включи стерео. У нас вечеринка для двоих — и ты, блаженный читатель, прекрасный читатель, в списке гостей", — написали составители списка.