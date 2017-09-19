Компания-разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee составила рейтинг британских музыкантов, поиск творчества которых в интернете может обернуться заражением компьютера вирусами. Об этом сообщает NME.

Лидером списка стал 36-летний британский певец Крейг Дэвид, автор семи студийных альбомов. Отмечается, что имя музыканта наиболее часто используется хакерами для того, чтобы заманивать пользователей на вредоносные сайты.

На втором месте оказалась R&B-исполнительница Эмели Санде. Третью строчку занял Лиам Пейн из группы One Direction. В десятку "опасных" знаменитостей также вошли Адель, Эд Ширан, Джесси Джей, Рита Ора, Charli XCX и Лили Аллен.

Завершает список бывший участник One Direction Зейн Малик.