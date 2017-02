Музыканты также проинформировали, что сингл "Where's The Revolution" будет выпущен 3 февраля.

Последний на данный момент альбом Depeche Mode был издан в 2013 году и назывался "Delta Machine".

New #DepecheMode studio album "Spirit" out globally March 17th on @ColumbiaRecords. pic.twitter.com/88eEMHchz2