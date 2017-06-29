"Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой", — отметили в ЕВС.

По словам представителей союза, оргкомитет песенного соревнования "рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф". Точная сумма, которую предложили взыскать, не называется.

На "Евровидении-2017", которое проходило в Киеве в мае, от России должна была выступать Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины отказала ей во въезде из-за выступления в Крыму в 2015 году.