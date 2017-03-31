Представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) заявил Sputnik, что организация не планирует санкций в отношении Украины.

По его словам, пресса неверно интерпретировала высказывания гендиректора ЕВС Ингрид Делтенре. "Цитаты в интервью верные, но все остальное додумано журналистами", — заявил представитель союза.

Он пояснил, что, согласно основным правилам ЕВС, все случаи нарушения со стороны участников будут разбираться после окончания конкурса. Было также отмечено, что вещательный союз прежде не сталкивался с ситуацией, в которой оказалась Юлия Самойлова из России.

"Позиция ЕВС в этом вопросе неизменна. Мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить участие представителям всех 43 стран", — сказал чиновник.

28 марта издание Blick опубликовало материал, в котором на основании слов Ингрид Делтенре утверждалось, что ЕВС может наказать Украину временным запретом на участие в "Евровидении".

Ранее в марте организаторы пообещали защитить право России на участие в конкурсе.

Служба безопасности Украины запретила российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой въезд на территорию страны сроком на три года 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году. Из-за запрета исполнительница не сможет приехать на "Евровидение-2017", которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы соревнования состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.