"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — заявили в ЕВС.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению "Евровидение-2017".

13 апреля Первый канал заявил, что Россия не будет представлена на конкурсе и что трансляция мероприятия не состоится. В ЕВС выразили сожаление, что не смогли договориться с Киевом по поводу снятия запрета Службы безопасности Украины на посещение страны певицей Юлией Самойловой.

Россия уже была отстранена от участия в "Евровидении" в 1999 году после того, как за год до этого отказалась от прямой трансляции конкурса.