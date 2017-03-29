"Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо", — сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко.

Как пишет издание, на данный момент существуют три выхода из ситуации: Порошенко и Гройсман могут отменить запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд Самойловой; запрет может вступить в силу уже после выступления певицы на конкурсе; или исполнительница может поучаствовать в соревновании дистанционно (на что, однако, не согласны ни российская, ни украинская стороны).

Если в ближайшее время Украина не найдет "удовлетворительное решение", в ЕВС готовы ввести санкции.

Ранее в марте организаторы пообещали защитить право России на участие в конкурсе.

СБУ закрыла Самойловой въезд на территорию страны сроком на три года 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы. Из-за запрета исполнительница не сможет приехать на "Евровидение-2017", которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы соревнования состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.