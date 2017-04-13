"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было обьединение людей", - заявила Русской службе Би-би-си глава дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова.

Европейский вещательный союз ранее предложил телеканалу вариант удалённого участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. "Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым", - говорится в заявлении канала.

В конце марта Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Самойловой "на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства".

В СБУ не уточняли, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров.

Самойлова была выбрана представителем России на "Евровидении" по итогам конкурса, проводившегося Первым каналом. До этого певица и композитор, родившаяся в 1989 году, неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах.

Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе".

Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

По данным TNS Россия, в 2016 году трансляция финала "Евровидения" по России 1 замкнула десятку самых рейтинговых программ года. Рейтинг составил 8,1, доля - 37,2.