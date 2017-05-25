Посетителей немецкого музыкального фестиваля Wacken Open Air будут снабжать пивом по подземному трубопроводу, сообщает Deutsche Welle.

Сеть труб, по которым пиво будут подавать на фестиваль, проложат под землей на глубине 70 сантиметров. Длина пивопровода составит около семи километров.

Раньше пиво ежедневно привозили на грузовых автомобилях, а затем распределяли среди участников в бочках. По мнению организаторов мероприятия, трубопровод позволит обойтись без грузовиков, которые повреждают почву и мешают использовать территорию фестиваля в сельскохозяйственных целях.

Wacken Open Air считается крупнейшим в мире фестивалем тяжелой музыки. Каждый год его посещают около 75 тысяч человек. За три дня они выпивают в среднем по 5,1 литра пива.

В этом году Wacken Open Air начнется 3 августа и продлится до 5 августа. Ожидается, что в нем примут участие около 150 групп, в том числе Megadeth, Alice Cooper, Amon Amarth, Volbeat, Marilyn Manson, Accept, Status Quo, Turbonegro и Dillinger Escape Plan.