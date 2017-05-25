Сеть труб, по которым пиво будут подавать на фестиваль, проложат под землей на глубине 70 сантиметров. Длина пивопровода составит около семи километров.
Раньше пиво ежедневно привозили на грузовых автомобилях, а затем распределяли среди участников в бочках. По мнению организаторов мероприятия, трубопровод позволит обойтись без грузовиков, которые повреждают почву и мешают использовать территорию фестиваля в сельскохозяйственных целях.
Wacken Open Air считается крупнейшим в мире фестивалем тяжелой музыки. Каждый год его посещают около 75 тысяч человек. За три дня они выпивают в среднем по 5,1 литра пива.
В этом году Wacken Open Air начнется 3 августа и продлится до 5 августа. Ожидается, что в нем примут участие около 150 групп, в том числе Megadeth, Alice Cooper, Amon Amarth, Volbeat, Marilyn Manson, Accept, Status Quo, Turbonegro и Dillinger Escape Plan.