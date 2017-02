Интернет-пользователи выразили свое недовольство решением организаторов "Грэмми" наиболее распространенным в наши дни способом – гневными постами в "Твиттере".

"Музыка такого не заслужила", — написала одна поклонница Боуи. "Если вам нужны еще доказательства того, что жизнь – это больная шутка, пожалуйста" – написал другой фанат певца. Впрочем, большинство недовольных интернет-пользователей выразили свое отношение к "надругательству" над Боуи с помощью видео.

something about the chainsmokers accepting the award for Bowie........ pic.twitter.com/9yoFB5W0G9 — #1 love enthusiast🌹 (@nicwkelly) February 13, 2017

Me when I found out The Chainsmokers accepted David Bowie's Grammy on his behalf pic.twitter.com/36ODRZ6Aug — Benedict Townsend (@BenedictTown) February 13, 2017