Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на звукозаписывающую компанию Sony/ATV, намереваясь вернуть авторские права на песни группы The Beatles , сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о композициях, написанных Маккартни лично или в соавторстве с Джоном Ленноном. Согласно иску, права на ряд песен он сам передал различным звукозаписывающим компаниям в период между 1962 и 1971 годами. Права на некоторые композиции, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, в 1985 году приобрел Майкл Джексон. После смерти певца его наследники продали их Sony/ATV.

Как говорится в иске, поданном в федеральный суд в Нью-Йорке, в течение последних лет Маккартни неоднократно уведомлял Sony/ATV о намерении вернуть права на композиции.

В иске Маккартни указал, что Sony/ATV несколько раз отказывалась признать права певца на сочиненные им композиции. Как сообщает ТАСС, музыкант просит суд подтвердить правомочность его претензий и постановить, что возвращение авторских прав соответствует законодательству.

Согласно американскому закону 1976 года об авторских правах музыканты имеют право вернуть права на свои сочинения через 56 лет после создания копирайта. Адвокаты Маккартни заявили, что надеются вернуть права на композиции к 2018 году.

Как указал Пол Маккартни, Sony/ATV намеренно пыталась затормозить переговоры с ним по поводу композиций, дожидаясь окончания аналогичного судебного процесса в Великобритании, где права на свои песни отстаивала группа Duran Duran. В итоге в декабре прошлого года коллектив проиграл дело, после чего права на ряд его композиций перешел американской музыкальной компании Gloucester Place Music.

Представители Sony выразили сожаление в связи с поданным Маккартни иском, назвав его "ненужным и преждевременным".