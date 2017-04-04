Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом. По словам Порошенко, посещение Крыма, согласно законам Украины, допускается только через административную границу Херсонской области, о чем российской стороне было известно. "Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции", – заявил президент Украины.

Порошенко также добавил, что России были предложены разные варианты участия Юлии Самойловой, в том числе видеотрансляция или замена на другого участника.