Бывший участник группы "Банд'Эрос" певец Батишта (Кирилл Петров) рассказал, что перед смертью бывшая солистка коллектива Родика (Рада) Змихновская впала в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Батишта добавил, что не уверен, правда ли это. Он отметил, что пытается связаться с родственниками артистки и узнать детали произошедшего.

Как передает портал Hello со ссылкой на пресс-службу группы, исполнительница умерла в США.

"Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи не смогли ее спасти. Сегодня утром она скончалась. Информации о похоронах пока нет", — сказали изданию.

О смерти Змихновской СМИ сообщили ранее в четверг.

Исполнительница покинула проект "Банд'Эрос" в 2007 году, предположительно, из-за беременности. Она была участницей оригинального состава, записавшего альбом "Коламбия Пикчерз не представляет".