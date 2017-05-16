Пранкер Виталий Седюк, который снял штаны во время выступления украинской певицы Джамалы на конкурсе "Евровидение-2017", объяснил свой поступок, пишет портал Depo.ua.

"Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни", — подчеркнул он.

"Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но "Евровидение" — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить", — добавил пранкер.

Ранее в понедельник Днепровский суд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, мужчину отпустили из СИЗО.

В отношении 28-летнего Седюка возбуждено дело по части 3 статьи 296 УК Украины о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами (оказывал сопротивление при задержании). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Седюк выбежал на сцену во время финала музыкального соревнования в Киеве 13 мая. Он спустил брюки, обнажив ягодицы, после чего охрана его увела.