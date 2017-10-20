"Установлены факты незаконных расходов и недополучения НОТУ (Национальное общественное телевидение Украины) средств на общую сумму 8,6 млн гривен, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен", — заявили в службе.

Кроме того, аудиторы обратили внимание, что целесообразность расходования около половины средств, выделенных иностранным компаниям в рамках организации конкурса (250 млн из 522 млн гривен) проверить практически невозможно.

Аудит выявил и другие нарушения, в том числе завышение стоимости услуг по сравнению с ценами, указанными в тендерах.

Материалы аудита переданы в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что залог Украины за "Евровидение" заблокировали по требованию Euronews.