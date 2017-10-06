Radiohead и Depeche Mode номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла

Foto: AFP/Scanpix Depeche Mode, Названы номинанты на включение в Зал славы рок-н-ролла. По данным New York Times, в список попали Radiohead Rage Against The Machine , певицы Нина Симон и Розетта Тарп (посмертно), Кейт Буш и рэпер LL Cool J. Стать номинантами на включение в Зал славы рок-н-рола музыканты могут спустя 25 лет после выпуска первой записи. Список претендентов составляет специальный комитет, после этого проводится голосование. В нем участвуют 900 артистов, историков, представителей музыкальной индустрии, а также обычные зрители, пишет Газета.Ru.

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