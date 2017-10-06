Стать номинантами на включение в Зал славы рок-н-рола музыканты могут спустя 25 лет после выпуска первой записи. Список претендентов составляет специальный комитет, после этого проводится голосование. В нем участвуют 900 артистов, историков, представителей музыкальной индустрии, а также обычные зрители, пишет Газета.Ru.