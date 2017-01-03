Российские СМИ сообщают, что супруга популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова бемеренна. Самойлова прежде не комментировала подобные домыслы, сохраняя в тайне подробности личной жизни.

Недавно Жиган и его жена сделали признание в социальных сетях, подтвердив многочисленные догадки поклонников. В данный момент рэпер и его избранница готовятся к пополнению в семье, пишет Starhit.

"На районе, и нас уже больше! Спасибо, Всевышний", — такой пост опубликовал рэпер в своем микроблоге в Instagram, попутно выложив в соцсеть фотографию беременной супруги.

Публикация Джигана вызвала бурные обсуждения среди его фанатов. Они начали поздравлять рэпера и Оксану Самойлову, а также желать паре всего наилучшего. "Такие классные", "Дети — это смысл жизни", "Молодцы", "Вот это да", "Такие классные", "Рада как за себя", "Счастья вам", "Пример для всех", "Ух ты", "Ах, какая красота", "Отличная новость", — комментировали пользователи социальных сетей.

В свою очередь, избранница артиста тоже выложила фотографию с близкими людьми в микроблоге. На снимке Оксаны она позирует вместе с любимым мужем и дочерьми. Округлившийся живот Самойловой уже невозможно скрыть. "Ничего необычного", — пошутила молодая женщина, намекая на грядущее пополнение в семье.

Джиган женился на Оксане Самойловой в декабре 2012 года. В июле 2011 года у них родилась дочь Ариэла, а спустя три года избранница рэпера подарила ему очаровательную Лею.

На районе и нас уже больше!:) 🤗👧🏻👧🏻👶🏻 Спасибо Всевышний! 🙌🏽 A photo posted by Джиган (@iamgeegun) on Jan 2, 2017 at 10:24am PST

У детей сегодня Ёлки! 🌲🎅🏻 A photo posted by Джиган (@iamgeegun) on Dec 25, 2016 at 10:49am PST