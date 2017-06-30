"Робби Уильямс примет участие в церемонии закрытия конкурса "Новая волна" в Сочи 14 сентября, где исполнит семь своих хитов", - сообщили в оргкомитете.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" состоится в Сочи с 8 по 14 сентября.

В разные годы почетными гостями конкурса становились мировые звезды, в числе которых Стиви Уандер, Том Джонс, Энрике Иглесиас, Тони Брекстон и другие. В 2016 году на конкурсе выступил Стинг. В этом году конкурс пройдет на новом месте - в Олимпийском парке, где специально для мероприятия возведут New Wave hall.

Робби Уильямс в последнее время неоднократно проявлял интерес к России. Так, в марте он заявил, что хотел бы выступить от России на международном песенном конкурсе "Евровидение". В сентябре прошлого года певец представил в Facebook клип на песню Party Like A Russian из своего нового альбома Heavy Entertainment Show.