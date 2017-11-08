Как пишет NEWSru.com, помимо России в песенном конкурсе будут участвовать Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия.

Кроме того, на "Евровидение" приедут музыканты из Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании.

Победительницей прошлого "Евровидения" стала Португалия с песней Салвадора Собрала "Amar pelos dois". Россия отказалась от участия в конкурсе, проходившем в Киеве, поскольку власти Украины не разрешили российской участнице Юлии Самойловой въехать в страну, так как та посетила Крым. Тогда же Первый канал заявлял, что Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году.