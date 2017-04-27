"Я выбрал его потому, что у него широкое семантическое поле. Это название можно интерпретировать как угодно, оно в разное время по новому поворачивается. И потом, у меня в паспорте написано, что я родился в городе Ленинград, которого уже нет", — объяснил Шнуров на встрече с журналистами.

Пресс-конференция была посвящена юбилейному туру "Ленинграда" "20 лет на радость!".

Ранее Шнуров объяснил, что слова песни "В Питере — пить" не следует воспринимать как рекомендацию. "Глаголы используются здесь не в повелительном или рекомендательном наклонении, а в совершенно неопределенной форме", — отметил музыкант.

Рок-группа "Ленинград" была создана Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. В ее дискографии 18 студийных альбомов. Коллектив записал такие композиции, как WWW, "Геленджик", "Любит наш народ", "Экспонат" и "В Питере — пить".