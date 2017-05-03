Победительница "Евровидения-2016" Джамала получит почти миллион гривен за выступление во время нынешнего конкурса в Киеве, сообщает "Укринформ".

Из данных на портале госзакупок ProZorro следует, что гонорар Джамалы составит 985,5 тыс. грн (около $37 тыс.). В такую сумму заказчик – Национальная общественная телерадиокомпания Украины — оценил выступление певицы в интервалах "Евровидения-2017".

По имеющимся данным, победительница "Евровидения-2004" Руслана получит 393,7 тыс. грн (около $15 тыс.).

На выступление в финале группы Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов предусмотрено 213 тыс. грн ($8 тыс.).

За создание короткометражного фильма "Евровидение с Веркой Сердючкой" НСТУ намерена заплатить 1,8 млн грн (почти $70 тыс.).