"Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович. Ее менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим и просил о переговорах", — говорится в публикации.

Выбор был сделан в пользу украинских шоуменов Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко.

Ранее стало известно, что американская певица Леди Гага согласилась бесплатно выступить на "Евровидении-2017" в Киеве. Однако от ее участия отказались, так как на обеспечение ее приезда и райдера не хватило бюджета конкурса. В итоге в качестве хедлайнера мероприятия выбрали украинскую певицу Руслану.