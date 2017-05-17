По имеющимся данным, иностранцы ели шашлыки и печеные овощи в фан-зонах, мало пили, не ездили в общественном транспорте, а из экскурсий предпочитали поездки в Межигорье.

Как рассказала президент Ассоциации рестораторов Ольга Насонова, зарубежные туристы предпочитали уличную еду. Более того, в кафе в центре Киева наблюдался отток посетителей на 20–25% по сравнению с обычным периодом. Средний чек гостя конкурса – до $10.

"Состоятельные люди на Евровидение не ездят. В основном заказывали салаты, крем-супы, мясо, вареники и пельмени. Борщ, сало, крученики пробовали по разу, это для них слишком непонятная и жирная еда. Зато заработали торговцы, продающие уличную еду в фан-зонах, а также супермаркеты возле Бессарабки и МВЦ", – заявила Насонова.

Со своей стороны, глава Ассоциации малых отелей и апартаментов Дмитрий Заруба сообщил, что на "Евровидение" приехали туристы "без больших денег", и селились они в основном в хостелах в центре города. Загрузка в таких объектах размещения в мае выросла лишь на 25% по сравнению с предыдущими годами. Что касается отелей, то там преимущественно жили команды участников конкурса.

"Но говорить о заработке отельеров не приходится — 15 тысяч туристов картины не сделали", – добавил Заруба.

Ранее сообщалось, что киевские гостиницы вдвое подняли цены из-за конкурса "Евровидение-2017".