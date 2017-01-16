"Девочки попросту уничтожены. Виктория была важной частью их жизни, а теперь она использует адвокатов, чтобы помешать им вернуться на сцену", — отметил собеседник издания.

По словам источника, Бекхэм обеспокоена, что если группа будет исполнять новые песни вместе со старыми, то это повредит репутации Spice Girls.

В январе 2016-го Бекхэм категорически отказалась участвовать в возрождении группы, объяснив, что уважает прошлое коллектива, но в настоящее время занята своими делами.

В марте 2015 года одна из участниц Spice Girls Эмма Бантон допустила возможность воссоединения коллектива, если для этого будет выбрано подходящее для всех время.

Spice Grils просуществовала до 2008 года, став одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире. В коллектив входили Мэл Би (Мелани Браун), Бекхэм (под девичьей фамилией Адамс), Джерри Холлиуэлл, Мел Си (Мелани Чисхолм) и Бантон. В 1998 году Холиуэлл покинула ансамбль, ее не стали никем заменять, до 2001 года остальные солистки выступали вчетвером. Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — команда объединилась ради одного шоу.