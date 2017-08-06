Солист и гитарист украинской группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко скончался после концерта музыкального коллектива на фестивале "Августовских блюз" в городе Хаапсалу в Эстонии.

Трагический случай произошел 5 августа. На фестивале "Августовский блюз" Ивану Денисенко резко стало плохо прямо на сцене во время выступления. Врачам не удалось спасти жизнь музыканта: он скончался по дороге в таллинскую больницу, сообщает эстонский портал DELFI.

"Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь, медики делали массаж его сердца несколько десятков минут", — ссылается на слова организатора фестиваля в Хаапсалу Индрека Дитманна издание "Диалог.UA".

Как рассказали свидетели инцидента, Денисенко стало плохо на концерте. Он закончил петь, затем начался музыкальный проигрыш и музыкант упал прямо на сцене. Тогда к нему подбежал ведущий Ян Ууспыльд, который спросил, есть ли среди публики доктора. Потом он обратился к людям, чтобы они молились за Денисенко.

"Ивана больше нет. Его сердце остановилось на концерте. Большая просьба пока не беспокоить семью. Поймите нас правильно", — написала Валентина Денисенко (сестра Ивана) в социальной сети Facebook.

На своей странице в Facebook о музыканте написал и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем: "Он был очень большим и светлым человеком. Во всех смыслах. "Устрашающий" на вид романтик с огромными мягкими ладонями, бездонным голосом, чутким взглядом и улыбкой ребёнка".

Украинский музыкант отличался от своих сверстников "моцной" (по его же словам) статурой. В детстве Ивана Денисенко хотели отправить учится в специальную школу для слабомыслящих, пишет украинское издание "Без Табу". Но потом родители заметили талант сына и он пошел учится в художественную школу, а вскоре его пригласили петь в хоровую капеллу. Позже музыкант нашел себя в исполнении рока и блюза. Солист и гитарист группы Ivan Blues & Friends успел себя зарекомендовать в качестве актёра.

Украинская музыкальная группа Ivan Blues & Friends, которой исполнилось 10 лет, регулярно выступала в клубах, концертных залах и школах по всей Украине. У группы вышло три альбома.