Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018

Deutsche Welle |





Foto: Reuters/Scanpix Музыкальный конкурс " Евровидение " в 2018 году пройдет в Лиссабоне, сообщила португальская телерадиокомпания RTP и Европейский вещательный союз (EBU) во вторник, 25 июля. Также рассматривались варианты провести конкурс в городах Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта -Мария-да-Фейра. Об этом сообщает Deutsche Welle Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года. Португалия примет конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения". Boa Noite #Lisboa! We’re thrilled #Portugal’s capital will host its 1st @Eurovision in 2018! More here: https://t.co/8FbSXicpRL #Eurovision pic.twitter.com/Br8tpELjQv — EBU (@EBU_HQ) 25 July 2017



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