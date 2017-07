Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.

Португалия примет конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".

Boa Noite #Lisboa! We’re thrilled #Portugal’s capital will host its 1st @Eurovision in 2018! More here: https://t.co/8FbSXicpRL #Eurovision pic.twitter.com/Br8tpELjQv