Третий день международного музыкального фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" удивит зрителей колоритным ню-джазом: впервые в Латвии, 11 августа, на сцене концертного зала Дзинтари выступит яркий ансамбль Club des Belugas (Германия) во главе c харизматичной солисткой Брендой Бойкин родом из солнечной Калифорнии.

Репертуар музыкального коллектива Club des Belugas - это сочетание джазовых мелодий, а также фанка, соула, бразильских ритмов, европейского lounge, электро-свинга и, конечно, смелых импровизаций. Благодаря своей мощной харизме, незаурядным вокальным данным и зажигательным танцевальным мелодиям, вокалисты ансамбля собирают аншлаги на лучших концертных площадках по всему миру.

Стоит отметить, что солисты ансамбля не являются постоянными - Club des Belugas регулярно сотрудничает с ведущими европейскими и американскими джазовыми исполнителями. Более того, "визитной карточкой" коллектива является то, что множество их композиции используются в фильмах, телешоу и рекламных роликах всемирно известных международных компаний, среди которых: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Martini, Samsung, LG Electronics, Victoria's Secret и многие другие.

Впервые Club des Belugas выступят на латвийской сцене в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте". Напомним, что этим летом фестиваль пройдет с 9-13 августа в концертном зале Дзинтари.