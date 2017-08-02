В четвертый день на международном музыкальном фестивале "Summertime- приглашает Инесса Галанте" выступит один из ярчайших молодых латвийских пианистов – Рейнис Зариньш.

12 августа в Малом зале концертного зала Дзинтари Рейнис, трёхкратный обладатель Большого музыкального приза Латвии, выступит для латвийской публики со своей уникальной программой, которая является истинным образцом классической музыки.

Рейнис Зариньш, - лауреат 11 международных конкурсов, участник престижных фестивалей Европы и Америки, обладатель премии "Лучший музыкант года". В творческом багаже артиста сотрудничество с такими выдающимися коллективами и дирижёрами, как Московский камерный оркестр, Kremerata Baltica, Ostrobothnian Chamber orchestra, Пьер Булез, Петер Этвёш, Пабло Эрас-Касадо, Диего Массон и другие. Как солист Рейнис выступает с десяти лет на крупнейших концертных площадках всего мира, а в его репертуаре гармонично сочетаются разные музыкальные жанры наряду с мультимедийными проектами.

"Инесса Галанте – любимица латвийской публики, и как следствие ее фестиваль Summertime - это уже добрая сложившаяся традиция; концерты фестиваля получают широкий отклик у аудитории. Для меня большая честь выступать в этом году с сольным концертом в рамках Summertime, так как, на мой взгляд, это возможность привнести мою музыку латвийскому зрителю иначе, по-новому, в конце концов музыкально творчество априори предназначено для зрителей", - поделился Рейнис Зариньш.

На данный момент Рейнис живёт в Лондоне, но регулярно возвращается с концертами в родную Латвию, чтобы порадовать слушателей новыми необычными программами. В этом году выходит третий студийный альбом пианиста, для которого записан цикл миниатюр, сочинённых специально для именитого пианиста ведущими латвийскими композиторами.

Рейнис Зариньш выступит в концертном зале Дзинтари 12 августа в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" с единственным дневным концертом, впервые заявленным в программе фестиваля. Напомним, что этим летом фестиваль пройдет с 9 по 13 августа в концертном зале Дзинтари.

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