Служба потокового аудио "Яндекс.Музыка", проанализировав тысячу популярных песен в сервисе, составила рейтинг артистов, тексты которых оказались самыми банальными, сообщает TJournal. При анализе учитывалась частота использования одних и тех же слов.

В первые строчки рейтинга попали группы SEREBRO (на фото), "Время и Стекло", Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, ВИА "Гра".

Среди наиболее повторяющихся в песнях поп-исполнителей слов: теперь, сердце, только, жизнь, просто, любовь, больше, день, когда, знаю, если, глаза, себя, тебя, быть, будет, был, быть, снова, надо, твой, тобой, мой, мной, как, так.

В "Яндекс.Музыке" составили песню из этих слов. Получилось очень похоже на те хиты, которые зачастую звучат со сцены.

Моя жизнь

До тебя была без любви.

Где была ты - не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твое сердце. Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Накануне в "Яндекс.Музыке" появился топ-10 самых банальных треков. Среди них - "Объяснение в любви" Алены Апиной, "Я не буду твоей" Ани Лорак, "Я не та" певицы Зары, "Тебя я в мыслях не держу" ("Сурганова и оркестр"), "Ты не спросил" Анжелики Варум.

"Для составления рейтинга мы проанализировали слова всех песен российских исполнителей без ограничений по жанрам и другим характеристикам и определили среди них те, что чаще всего встречаются в песнях, например "любовь", "день", "боюсь", "глаза", - говорится в сообщении.