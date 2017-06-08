В первые строчки рейтинга попали группы SEREBRO (на фото), "Время и Стекло", Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, ВИА "Гра".
Среди наиболее повторяющихся в песнях поп-исполнителей слов: теперь, сердце, только, жизнь, просто, любовь, больше, день, когда, знаю, если, глаза, себя, тебя, быть, будет, был, быть, снова, надо, твой, тобой, мой, мной, как, так.
В "Яндекс.Музыке" составили песню из этих слов. Получилось очень похоже на те хиты, которые зачастую звучат со сцены.
Моя жизнь
До тебя была без любви.
Где была ты - не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твое сердце. Я только за,
Если мы с тобой это,
А?
Накануне в "Яндекс.Музыке" появился топ-10 самых банальных треков. Среди них - "Объяснение в любви" Алены Апиной, "Я не буду твоей" Ани Лорак, "Я не та" певицы Зары, "Тебя я в мыслях не держу" ("Сурганова и оркестр"), "Ты не спросил" Анжелики Варум.
"Для составления рейтинга мы проанализировали слова всех песен российских исполнителей без ограничений по жанрам и другим характеристикам и определили среди них те, что чаще всего встречаются в песнях, например "любовь", "день", "боюсь", "глаза", - говорится в сообщении.