На Украине нашли возможность дать желающим попасть на концерты звезд российской эстрады, которым запретили въезд в страну из-за посещения ими Крыма или по иным причинам.

На концерты запрещенных артистов РФ украинцев возят автобусами в другие страны

В результате появился новый тренд: туристические компании Украины занялись организацией поездок на концерты в соседние страны, пишет украинский портал "Вести".

Так, например, одесситам предложили отправиться в Кишинев на выступление группы "Ленинград". В туркомпании говорят, что желающих послушать российских музыкантов набралось восемь автобусов.

Еще шесть автобусов увезли желающих послушать группу "Би-2". Кроме того, много заявок на концерты Григория Лепса и Филиппа Киркорова в Минске.

По словам организаторов подобных туров, особо большой интерес у граждан Украины к диджейским фестивалям и рок-концертам: билеты на них начинают продавать за полгода.

При этом в одной из таких компаний говорят, что очень осторожно подходят к выбору концертов российских исполнителей. Кроме того, они готовы организовать саму поездку и проживание для группы зрителей.

Однако покупать непосредственно билеты на концерты они не собираются, так как опасаются, что им потом предъявят обвинения в пособничестве попавшим под санкции артистам.

В течение последнего времени украинские власти запретили въезд в страну практически всем известным исполнителям из России. Чьи-то концерты срывали радикалы, кто-то не смог из-за этого приехать на Украину, а кто-то из-за ситуации в этой стране и не собирается ехать туда вовсе.