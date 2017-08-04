"С разбитым сердцем сообщаем о преждевременной кончине Дэниела Лихта, нашего хорошего друга и клиента EMP с момента основания", — говорится в публикации.
Причиной смерти стала "редкая форма саркомы". Отмечается, что опухоль была обнаружена лишь за несколько недель до того, как композитор умер. Музыканту было 60 лет.
Дэниел Лихт известен как автор саундтреков к фильмам и сериалам, среди которых — "Следствие по телу" и "Декстер". За последний проект он был удостоен награды BMI Cable Award.
Чаще всего композитор работал над музыкой к кинолентам в жанре хоррор: "Худеющий", "Зловещая луна", "Восставший из ада 4: Кровное родство", "Дети ночи" и картины серии "Дети кукурузы". Он также сотрудничал с независимыми режиссерами Алексом Коксом и Греггом Араки.
Лихт писал звуковые дорожки к компютерным играм франшиз "Сайлент Хилл" и Dishonored.