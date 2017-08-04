Скончался американский музыкант и композитор Дэниел Лихт. Об этом написало в Facebook представляющее его агентство Evolution Music Partners.

"С разбитым сердцем сообщаем о преждевременной кончине Дэниела Лихта, нашего хорошего друга и клиента EMP с момента основания", — говорится в публикации.

Причиной смерти стала "редкая форма саркомы". Отмечается, что опухоль была обнаружена лишь за несколько недель до того, как композитор умер. Музыканту было 60 лет.

Дэниел Лихт известен как автор саундтреков к фильмам и сериалам, среди которых — "Следствие по телу" и "Декстер". За последний проект он был удостоен награды BMI Cable Award.

Чаще всего композитор работал над музыкой к кинолентам в жанре хоррор: "Худеющий", "Зловещая луна", "Восставший из ада 4: Кровное родство", "Дети ночи" и картины серии "Дети кукурузы". Он также сотрудничал с независимыми режиссерами Алексом Коксом и Греггом Араки.

Лихт писал звуковые дорожки к компютерным играм франшиз "Сайлент Хилл" и Dishonored.