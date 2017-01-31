Британский вокалист и мультинструменталист, участник групп King Crimson, Roxy Music, UK, Uriah Heep, Asia, Wishbone Ash Джон Уэттон скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил в Twitter клавишник Asia Джеффри Даунс.

"Тяжело объявлять очень печальную новость, но мой дорогой друг, коллега по группе и соавтор песен Джон Уэттон скончался", — написал Даунс.

Dear All, I am sorry to be the bearer of the very sad news that my dearest friend, bandmate and co-writer, John Wetton has passed away. — Geoffrey Downes (@asiageoff) January 31, 2017





Причина смерти музыканта не называется.

Уэттон начинал в группах Mogul Thrash и Family. Присоединившись к King Crimson, он участвовал в записи таких альбомов группы, как Larks' Tongues in Aspic (1973), Starless and Bible Black (1974) и Red (1975). Он также работал с Roxy Music над пластинкой VIVA (1975) и с лидером этой группы Брайаном Ферри над многими его сольными альбомами.

В 1975 году Уэттон вошел в состав Uriah Heep в качестве басиста и записал с коллективом пластинки Return To Fantasy (1975) и High And Mighty (1976).

В 1977 году музыкант вместе с барабанщиком Биллом Бруфордом, клавишником Эдди Джобсоном и гитаристом Аланом Холдсуортом создал супергруппу UK. Покинув ее через несколько лет, Уэттон вошел в состав другой супергруппы — Asia, — ставшей его наиболее коммерчески успешным проектом.

Уэттон выпускал и сольные пластинки, например: Caught in the Crossfire (1980), King's Road (1987), Arkangel (1997).