Вечером 3 августа в твиттере Lollapalooza появилось сообщение о том, что во время фестиваля ожидается ураганный ветер, дождь и молнии. К несчастью для посетителей фестиваля, эти прогнозы подтвердились.

We are expecting storms within the next 20 minutes. Be prepared for light to moderate rain.