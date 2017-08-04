Вечером 3 августа в твиттере Lollapalooza появилось сообщение о том, что во время фестиваля ожидается ураганный ветер, дождь и молнии. К несчастью для посетителей фестиваля, эти прогнозы подтвердились.
We are expecting storms within the next 20 minutes. Be prepared for light to moderate rain.— Lollapalooza (@lollapalooza) August 4, 2017
Певица Lorde собиралась перенести свое выступление в клуб, однако не смогла оперативно договориться с местными организаторами. Лидер группы Muse Мэтью Беллами написал в твиттере, что его команде дали исполнить лишь три песни, после чего музыкантам было сказано покинуть сцену.
Пока неизвестно, каким образом организаторы Lollapalooza будут компенсировать зрителям и артистам ущерб. Из-за урагана были отменены несколько авиарейсов из Нью-Йорка в Чикаго. Фестиваль не впервые закрывается раньше срока из-за урагана. Последний раз это произошло в 2015 году.