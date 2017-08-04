Около 400 тысяч посетителей музыкального фестиваля Lollapalooza в Чикаго были эвакуированы из-за штормовой погоды. Выступления певицы Lorde и группы Muse сорвались, хэдлайнеры вечера успели отыграть лишь несколько песен. Артисты заявили, что крайне расстроены таким положением дел. Пока неизвестно, продолжится ли фестиваль, сообщает E! Online.

Вечером 3 августа в твиттере Lollapalooza появилось сообщение о том, что во время фестиваля ожидается ураганный ветер, дождь и молнии. К несчастью для посетителей фестиваля, эти прогнозы подтвердились.

We are expecting storms within the next 20 minutes. Be prepared for light to moderate rain. — Lollapalooza (@lollapalooza) August 4, 2017





Певица Lorde собиралась перенести свое выступление в клуб, однако не смогла оперативно договориться с местными организаторами. Лидер группы Muse Мэтью Беллами написал в твиттере, что его команде дали исполнить лишь три песни, после чего музыкантам было сказано покинуть сцену.

Пока неизвестно, каким образом организаторы Lollapalooza будут компенсировать зрителям и артистам ущерб. Из-за урагана были отменены несколько авиарейсов из Нью-Йорка в Чикаго. Фестиваль не впервые закрывается раньше срока из-за урагана. Последний раз это произошло в 2015 году.