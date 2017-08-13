Многолетний соавтор Михаила Задорнова, автор скетчей для "Уральских пельменей", Евгения Петросяна и "Ералаша", двукратный финалист национального отбора на "Евровидение" рижанин Гарри Польский снял клип на первую в мире песню, исполненную в дуэте с реальным роботом-переводчиком из Google Translate.

Саму песню Гарри написал ещё в 2012 году. Даже и без клипа она стала довольно популярной в Сети. Например, весь 2016-й год попала в первую десятку ТОП-100 портала PromoDj и долгое время звучала на волнах российской радиостанции "Юмор ФМ".

На днях Гарри и его группа Mad Show Boys визуализировали композицию. "Женский вокал в треке - это слова, набранные в переводчике гугла, - утверждает он. - До нас никто его в песнях не использовал. Помимо необычного приёма, у песни сатирический посыл: в гротескной форме мы затрагиваем актуальные проблемы одиночества в Сети и всеобщей компьютеризации".

Ранее Гарри Польский порадовал поклонников своего творчества еще одним видеоклипом – на песню про Ригу "Тёплый бриз воспоминаний". Это, наверное, самый "неленивый" клип: одни и те же локации снимались летом, а потом - зимой. В этой работе снялась популярный модный блогер Алина Келлер.