Комик из Швеции Эмма Кнюкарре в минувшее воскресенье задалась в Twitter вопросом, что если провести музыкальный фестиваль, свободный от мужчин как от потенциального источника сексуального насилия. Она предложила устроить "по-настоящему крутой фестиваль" в качестве ответа на массовые домогательства и изнасилования на фестивале Bravalla в прошлом году.

После того как идея получила поддержку от пользователей соцсети, Кнюкарре сообщила о серьезности своих намерений. Она написала, что "первый фестиваль без мужчин пройдет в Швеции следующим летом", и пообещала проводить мероприятие ежегодно до тех пор, пока мужчины не "научатся себя вести".

Как передает BBC, теперь актриса и радиоведущая собирается набрать талантливых организаторов и сформировать команду фестиваля.

Напомним, в прошлом году целый ряд музыкантов объявил бойкот шведскому музыкальному фестивалю Bravalla после того, как появились сообщения, что 17 женщин подверглись сексуальному насилию. В июле прошлого года шведская полиция получила пять заявлений об изнасилованиях и двенадцать - о сексуальном домогательстве в городе Норрчепинг, где проходил фестиваль.

Многочисленные случаи сексуального насилия также были зарегистрированы на шведском фестивале Putte I Parken, который проходил в Карлстаде.