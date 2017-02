В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 59-я церемония вручения престижных музыкальных премий "Грэмми".

Диск британской певицы Адель "25" победил в номинации "Альбом года". За награду соперничали альбом американской певицы Бейонсе "Lemonade", работа канадского рэпера Дрейка "Views", последняя пластинка поп-звезды Джастина Бибера "Purpose" и альбом кантри-певца из США Стерджила Симпсона "A Sailor's Guide to Earth". Как отмечает ТАСС, принимая награду, Адель выразила признательность Бейонсе, которая, несмотря на свои многочисленные награды, ни разу не получала "Грэмми" за лучший альбом года. В то же время певица заявила, что не может принять эту награду. Адель подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade - "монументальным", сообщает NME.

Композиция Адель "Hello" получила премию "Грэмми" и в номинации "Песня года". За награду в этой категории боролись Бейонсе ("Formation"), канадский поп-исполнитель Джастин Бибер ("Love Yourself"), американец Майк Познер ("I Took a Pill in Ibiza") и датская группа Lukas Graham ("Лукас Грэм") за их композицию "7 Years".

Адель также завоевала премию "Грэмми" в номинации "Запись года" за свою композицию "Hello". Композиция конкурировала с синглом "Formation" Бейонсе, песней "7 Years" датского поп-коллектива Lukas Graham, а также хитом "Stressed Out" группы Twenty One Pilots и совместным треком Рианны и Дрейка под названием "Work".

Пластинка Адель "25" была признана и лучшим поп-альбомом по итогам года. За право получить награду в этой номинации боролись канадский поп-исполнитель Джастин Бибер (альбом "Purpose"), австралийская певица Сия ("This Is Acting"), а также американские звезды Ариана Гранде ("Dangerous Woman") и Деми Ловато ("Confident").

Кроме того, Адель получила награду в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" за песню "Hello". В данной номинации она обошла американскую певицу Бейонсе с композицией "Hold Up", Джастина Бибера ("Love Yourself") и американок Келли Кларксон ("Piece by Piece") и Ариану Гранде ("Dangerous Woman").

Американский хип-хоп-артист Chance the Rapper (Ченс Рэпер) получил "Грэмми" как лучший новый исполнитель. С Chance the Rapper соперничали начинающие американские кантри-певицы Келси Баллерини и Марен Моррис, диджей-дуэт The Chainsmokers ("Чейнсмокерс"), хип-хоп-исполнитель Андерсон Пак.

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк стал обладателем премии "Грэмми" в категории "Лучшая рэп-песня" за свою композицию "Hotline Bling". Конкуренцию Дрейку составляли знаменитый рэпер Канье Уэст с его песнями "Famous" и "Ultralight Beam", хип-хоп-исполнители Фэт Джо и Реми Ма с совместным треком "All the Way Up", а также американец Chance the Rapper (Ченс Рэпер) с композицией "No Problem". "Hotline Bling" также была награждена в номинации "Лучшее совместное рэп-исполнение".

Диск американской певицы Бейонсе "Lemonade" назван "Лучшим альбомом в стиле урбан" на церемонии вручения премии "Грэмми". 35-летняя звезда обошла в данной номинации барбадосскую певицу Рианну с ее диском "Anti", американца Кристофера Галланта ("Ology"), женское трио King ("We Are King") и восходящую звезду Андерсона Пака ("Malibu"). Перед вручением награды Бейонсе, которая недавно объявила, что беременна двойней, исполнила две свои композиции с диска "Lemonade".

"Лучшим альбомом в стиле ритм-н-блюз" назван диск "Lalah Hathaway Live" певицы Лалы Хэтэуэй. В номинации "Лучшая песня в стиле ритм-н-блюз" победу одержала композиция американского исполнителя Максвелла "Lake by the Ocean". Награда в категории "Лучшее исполнение в стиле ритм-н-блюз" досталась Соланж Ноулз за ее трек "Cranes in the Sky".

Американцы Twenty One Pilots стали обладателями "Грэмми" в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" за их трек "Stressed Out". Twenty One Pilots удалось обойти в этой номинации диджей-дуэт The Chainsmokers и американскую певицу Холзи за их совместный трек "Closer", датский коллектив Lukas Graham за песню "7 Years", австралийку Сию и ямайского исполнителя Шона Пола за композицию "Cheap Thrills", а также барбадосскую певицу Рианну и канадского рэпера Дрейка ("Work").

Знаменитый британский исполнитель Дэвид Боуи, скончавшийся в январе прошлого года, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшая рок-песня" за композицию "Blackstar" с одноименного альбома.

На премию в этой номинации также претендовали британская группа Radiohead с песней "Burn the Witch", американский коллектив Twenty One Pilots с композицией "Heathens", их соотечественники Highly Suspect с треком "My Name Is Human", Metallica с синглом "Hardwired". Боуи также получил еще три награды: в номинациях "Лучший альтернативный альбом" (диск "Blackstar"), "Лучшее рок-исполнение" (песня "Blackstar") и "Лучшая работа звукоинженера на неклассическом альбоме" (диск "Blackstar"). Как отмечает ТАСС, таким образом музыкант, ушедший из жизни в возрасте 69 лет от рака печени, был удостоен премий во всех четырех категориях, в которых он был номинирован в этом году.

Кроме того, дизайнер Джонатан Барнбрук, работавший над обложкой и буклетом пластинки "Blackstar", получил "Грэмми" за лучшее оформление альбома.

В категории "Лучший музыкальный фильм" победила документальная лента "The Beatles: Восемь дней в неделю" ("The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years") за авторством известного режиссера Рона Ховарда, рассказывающая о легендарной "ливерпульской четверке". С ней соперничали короткометражное видео под названием "Лимонад" (Lemonade), выпущенное специально в качестве сопровождения для одноименного альбома Бейонсе, документальная лента "Засну, когда умру" ("I'll Sleep When I'm Dead"), повествующая об американском диджее и композиторе Стиве Аоки, картина "Музыка незнакомцев" ("The Music of Strangers - Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble") об известном американском виолончелисте китайского происхождения Йо Йо Ма, а также телевизионный концерт с участием звезд американской кантри-сцены, вышедший на видео под названием "American Saturday Night: Live From The Grand Ole Opry".

Саундтрек к картине "Звездные войны: Пробуждение силы" ("Star Wars: The Force Awakens", 2015) за авторством композитора Джона Уильямса получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа". Уильямсу удалось обойти композитора Томаса Ньюмана с его звуковой дорожкой к фильму "Шпионский мост" ("Bridge of Spies", 2015) Стивена Спилберга, Карстена Николая и Рюити Сакамото, написавших музыку к "оскароносной" ленте "Выживший" ("The Revenant", 2015) с Леонардо Ди Каприо, Кайла Диксона и Майкла Стейна (сериал "Очень странные дела", "Stranger Things", 2016 - по настоящее время), а также работу знаменитого 88-летнего итальянского композитора Эннио Морриконе к картине Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" ("The Hateful Eight", 2015).

Исполненная Джастином Тимберлейком композиция "Can't Stop the Feeling!" к мультфильму "Тролли" ("Trolls", 2016) удостоилась награды как "Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа".