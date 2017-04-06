Как рассказала в интервью журналу Billboard Оливия Харрисон, она показала рукопись Ринго Старру, и тот подтвердил, что видит ее в первый раз.
По мнению вдовы музыканта, вероятно, композиция была написана в 1970-м или 1971 году. Ринго Старр был тронут и счастлив, прочитав текст посвященной ему песни, сказала Оливия Харрисон. "Я собираюсь вставить ее в рамку и подарить ему, потому что это очень мило", - сообщила она.
Певец, автор песен и гитарист Джордж Харрисон выступал с The Beatles с 1960 года. Как известно, авторами большинства песен The Beatles были Джон Леннон и Пол Маккартни, Однако Джордж Харрисон также написал и исполнил по несколько песен на каждом из альбомов группы. Из позднего периода творчества группы Харрисону принадлежат такие хиты, как "Here Comes the Sun", "Something" и "While My Guitar Gently Weeps".
После распада The Beatles Харрисон начал успешную сольную карьеру, выпустив первый в истории музыки "тройной" альбом All Things Must Pass. Альбом стал первым сольным альбомом одного из экс-битлов, занявшим верхнюю позицию в чартах. Отдельным синглом вышла песня "My Sweet Lord", композиция также достигла первых мест в хит-парадах.
Музыкант скончался в 2001 году от рака в возрасте 58 лет. Харрисон занимает 21-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.