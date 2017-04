Вдова участника легендарной группы The Beatles Джорджа Харрисона нашла рукопись ранее неизвестной песни, созданной ее мужем. Об этом сообщает ABC News. Композиция "Hey Ringo" посвящена барабанщику музыкального коллектива Ринго Старру. Текст был написан в 1970-х годах.

Как рассказала в интервью журналу Billboard Оливия Харрисон, она показала рукопись Ринго Старру, и тот подтвердил, что видит ее в первый раз.

По мнению вдовы музыканта, вероятно, композиция была написана в 1970-м или 1971 году. Ринго Старр был тронут и счастлив, прочитав текст посвященной ему песни, сказала Оливия Харрисон. "Я собираюсь вставить ее в рамку и подарить ему, потому что это очень мило", - сообщила она.

Певец, автор песен и гитарист Джордж Харрисон выступал с The Beatles с 1960 года. Как известно, авторами большинства песен The Beatles были Джон Леннон и Пол Маккартни, Однако Джордж Харрисон также написал и исполнил по несколько песен на каждом из альбомов группы. Из позднего периода творчества группы Харрисону принадлежат такие хиты, как "Here Comes the Sun", "Something" и "While My Guitar Gently Weeps".

После распада The Beatles Харрисон начал успешную сольную карьеру, выпустив первый в истории музыки "тройной" альбом All Things Must Pass. Альбом стал первым сольным альбомом одного из экс-битлов, занявшим верхнюю позицию в чартах. Отдельным синглом вышла песня "My Sweet Lord", композиция также достигла первых мест в хит-парадах.

Музыкант скончался в 2001 году от рака в возрасте 58 лет. Харрисон занимает 21-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.