Российская певица Юлия Чичерина выпустила клип на песню "Рвать", посвященный ополченцам Донбасса.

В клип вошли кадры боевых действий в Донбассе, а также видео с похорон командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви). Помимо этого, в ролике появляется Арсений Павлов (позывной Моторола), погибший 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке.

В сентябре 2016-го Чичерина выпустила клип на песню "На передовой", также посвященный защитникам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Чичерина входит в черный список Министерства культуры Украины. В него внесены лица, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности.