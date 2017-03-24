Британская группа Gorillaz опубликовала клипы на четыре композиции с нового альбома Humanz, который выйдет 28 апреля.

Коллектив выложил музыкальные видео на песни Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension. Треки были записаны в сотрудничестве с другими исполнителями — ямайским диджеем и певцом Popcaan, американским рэпером D.R.A.M., лидером британской группы Savages Дженни Бет, музыкантом Ноэлем Галлахером и хип-исполнителем Винсом Стейплсом.

Gorillaz также представили альтернативный клип на песню Saturnz Barz, снятый в формате 360 градусов.

Gorillaz — виртуальная рок-группа, участники которой — вымышленные анимационные персонажи: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Коллектив основан в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. В дискографии Gorillaz четыре студийных альбома.