ВИДЕО: Интар Бусулис исполнил зажигательный танец на "Новой волне"

DELFI Showtime |





Foto: Aiga Rēdmane Латвийский певец Интар Бусулис, который, как уже сообщалось, стал одним из членов жюри конкурса " Новая волна ", не сидит в Сочи сложа руки. Певец удивил публику на одном из концертов фестиваля, исполнив зажигательный танец и песню Принса Kiss вместе с шоу-балетом "Тодес". И у него отлично получилось. Смотрите сами.

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