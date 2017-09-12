Певец удивил публику на одном из концертов фестиваля, исполнив зажигательный танец и песню Принса Kiss вместе с шоу-балетом "Тодес". И у него отлично получилось. Смотрите сами.
ВИДЕО: Интар Бусулис исполнил зажигательный танец на "Новой волне"(9)
Foto: Aiga Rēdmane
Латвийский певец Интар Бусулис, который, как уже сообщалось, стал одним из членов жюри конкурса "Новая волна", не сидит в Сочи сложа руки.
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