В видео появляются звезды Victoria's Secret Жасмин Тукс, Стелла Максвелл, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Сара Сампайо и Марта Хант.

Как заявил Гетта, у Бибера уникальный голос. Диджей отметил, что уважает певца не только за талант, но и за выбор, который тот делает, за стремление к творческому риску, передает Rolling Stone.

Песня 2U вышла после совместной работы Гетта с другими известными артистами. В записи его песни Light My Body Up участвовали Ники Минаж и Лил Уэйн.

Самым известным клипом с участием моделей является "Freedom! '90" Джорджа Майкла. Там снимались, в частности, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста.